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Днепр-1 выкупил контракт полузащитника Вереса

Премьер-лига
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Первый зимний новичок для днепрян

Днепр-1 выкупил контракт полузащитника Вереса

Фото: СК Дніпро-1

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"Днепр-1" пополнился первым новичком в текущее межсезонье. Им стал 29-летний полузащитник "Вереса" Евгений Пасич.

Днепровский клуб выкупил контракт игрока. Сумма компенсации не разглашается. Пасич заключил трудовое соглашение с новым клубом сроком на полтора года, сообщает официальный сайт днепровского клуба.

Полузащитник будет играть в футболке с игровым номером 42.

Пасич дважды выступал в составе "Вереса". Изначально он защищал цвета ровенчан в сезоне 2017/18, а затем с лета 2021 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в 13 матчах за "красно-черных", в которых отметился 1 ассистом.

На протяжении своей карьеры он также успел поиграть за "Нефтяник-Укрнефть" и донецкий "Олимпик".

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В статье: Верес (Ровно) Евгений Пасич СК Днепр-1
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