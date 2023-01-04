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Днепр-1 выкупил контракт полузащитника Вереса
Первый зимний новичок для днепрян
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" пополнился первым новичком в текущее межсезонье. Им стал 29-летний полузащитник "Вереса" Евгений Пасич.
Днепровский клуб выкупил контракт игрока. Сумма компенсации не разглашается. Пасич заключил трудовое соглашение с новым клубом сроком на полтора года, сообщает официальный сайт днепровского клуба.
Полузащитник будет играть в футболке с игровым номером 42.
Пасич дважды выступал в составе "Вереса". Изначально он защищал цвета ровенчан в сезоне 2017/18, а затем с лета 2021 года. В текущем сезоне Евгений принял участие в 13 матчах за "красно-черных", в которых отметился 1 ассистом.
На протяжении своей карьеры он также успел поиграть за "Нефтяник-Укрнефть" и донецкий "Олимпик".
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