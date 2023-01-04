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Евгений Пасич: Днепр-1 точно ярче Динамо, а с Шахтером где-то на равных
Защитник перешел из Вереса в Днепр-1
Защитник Евгений Пасич, который
– С каким чувством будете выходить на матч против "Вереса"?
– Для меня это будет особенная игра. "Верес" мне очень многое дал в карьере, к тому же там играет мой брат. А дерби с братом – особенный момент.
– Вы ведь тоже прошли структуру классического ФК "Днепр". С кем из "Днепра-1" вы знакомы?
– С Русланом Бабенко я играл в "Олимпике". Также знаком со Сватком и Адамюком. Кроме того, знаю многих докторов и массажистов, которые перешли из того "Днепра", где я начинал карьеру. Думаю, проблем с адаптацией у меня не будет.
– "Днепр-1" в данный момент лидирует в УПЛ. Как вы считаете, команда способна побороться за чемпионство?
– Конечно, способна. Мне нравится, как играет "Днепр-1", тренер поставил им тактику, у них хороший коллектив, который может решать задачи.
– "Днепр-1" в этом сезоне выглядит ярче "Динамо" и "Шахтера"?
– "Днепр-1" точно ярче "Динамо", а с "Шахтером" где-то на равных. Думаю, во втором круге будет напряженная борьба за чемпионство. Украинский чемпионат очень сильно выровнялся, каждая команда может отобрать очки у грандов.
– Какую цель вы ставите перед собой в "Днепре-1"?
– Прежде всего я хочу завоевать место в основе, помогать команде побеждать, надежно играть в защите и не давать соперникам забивать. Я также буду пытаться забивать голы и отдавать результативные передачи.
– Финансовая составляющая в "Днепре-1" сильно выше, чем была у вас в "Вересе"?
– О деньгах я говорить не хочу, при переходе я руководствовался спортивной составляющей. Но, конечно, финансовые условия отличаются, тут я секрет не открою.
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