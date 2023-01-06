Суд во Франции отпустил президента Ворсклы под залог

Суд во Франции согласился освободить украинского бизнесмена и владельца полтавской "Ворсклы" Константина Жеваго под залог в 1 миллион евро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Франсуа Зимере.

Накануне суд перенес на 19 января слушания по экстрадиции Жеваго в Украину. Адвокаты и прокурор сообщили, что им нужно больше времени для рассмотрения дела, и судьи согласились. Сам бизнесмен заявил, что он не сделали ничего плохого и не должен быть экстрадирован.

"Я впервые в тюрьме. Я не делал тех вещей, в которых меня обвиняют по этому делу, я не заслуживаю этого. Я прошу вашего разрешения покинуть тюрьму до следующего слушания, и я сделаю все, о чем вы попросили", – отметил Жеваго.

Напомним, в сентябре 2019 года Константину Жевагу сообщили о подозрении в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит" из-за оффшорных компаний в течение 2007-2014 годов.

46-летний Константин Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo, в состав которой входят Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты. Кроме "Ворсклы" Ferrexpo также является главным инвестором "Горняка-Спорта".

Ранее вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак анонсировал разгрузку зарплатной ведомости, а вокруг "Горняка-Спорта" ходили слухи об исчезновении профессиональной команды.