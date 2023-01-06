Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Киеве их не ждут. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду
Известно, куда перейдут они
Защитник "Динамо" Денис Кузык и нападающий Евгений Исаенко могут сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Arena.
Сейчас оба футболиста выступает на правах аренды за "Колос". Однако согласно данным источника, игроки могут быть возвращены в столичный клуб из аренд ради последующей аренды в луганскую "Зарю".
"Колос" арендовал Кузыка и Исаенко в феврале 2022 года. Первую часть прошлого сезона они отыграли в "Черноморце".
В текущем сезоне Кузык принял участие в 4 матчах за ковалевцев, Исаенко появлялся на поле 12 раз. Результативными действиями никто не отличился.
К слову, в "Заре" уже выступают игроки, арендованные у "Динамо". А именно: Ахмед Алибеков, Владимир Бражко, Николай Михайленко и Сергей Булеца.
Популярное сейчас
- "Современное рабство". Левченко поражен действиями Шахтера в трансфере Мудрика
- Звезда женского футбола стала OnlyFans-моделью и зарабатывает по 500 тысяч фунтов в год. ФОТО
- Манчестер Сити приблизился к Арсеналу, трансферы Челси и Баварии. Главные новости за 5 января
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО