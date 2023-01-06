В Киеве их не ждут. Динамо вернет и отправит двух игроков в аренду

Защитник "Динамо" Денис Кузык и нападающий Евгений Исаенко могут сменить клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Arena.

Сейчас оба футболиста выступает на правах аренды за "Колос". Однако согласно данным источника, игроки могут быть возвращены в столичный клуб из аренд ради последующей аренды в луганскую "Зарю".

"Колос" арендовал Кузыка и Исаенко в феврале 2022 года. Первую часть прошлого сезона они отыграли в "Черноморце".

В текущем сезоне Кузык принял участие в 4 матчах за ковалевцев, Исаенко появлялся на поле 12 раз. Результативными действиями никто не отличился.

К слову, в "Заре" уже выступают игроки, арендованные у "Динамо". А именно: Ахмед Алибеков, Владимир Бражко, Николай Михайленко и Сергей Булеца.