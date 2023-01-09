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Рух вышел из отпуска
Первая часть зарубежной работы состоится в Хорватии
Фото: ФК Рух / Автор невідомий
Футболисты, тренеры и персонал львовского
По планам на зиму информации пока немного. Известно, что с 23 января по 5 февраля первая и юношеская команды "Руха" проведут сбор в Хорватии. На этот период запланировано пять спаррингов, а имя соперников будет объявлено позже, когда будут подписаны контракты на проведение этих матчей.
Напомним, что первый официальный матч первая команда "Руха" должна провести 4 марта против "Металлиста" в рамках УПЛ. Месяцем ранее - 8 февраля - сыграет команда 19-летних, которая продолжает выступления в Юношеской лиге УЕФА. Ее ожидает поединок против миланского "Интера".
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