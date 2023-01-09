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Источник: Днепр-1 предоставил испанскому нападающему статус свободного агента

Премьер-лига
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Марк Гуаль так и не поиграл в Украине

Источник: Днепр-1 предоставил испанскому нападающему статус свободного агента

Фото: Sportowa Spółka Akcyjna Jagiellonia Białystok

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" предоставил своему нападающему Марку Гуалю статус свободного агента. Об этом сообщает издание fcdnipro.com.

По информации источника, испанский форвард обратился в клуб с просьбой отпустить его свободным агентом. "Днепр-1", понимая, что "правило ФИФА", согласно которому контракты иностранных игроков с украинскими клубами могут быть заморожены, будет продлено и на следующий сезон, решил не удерживать Марка Гуаля.

Игрок, в свою очередь, отказался от подписных бонусов, положенных ему при трансфере в "Днепр-1".

Напомним, что Марк Гуаль перешел в "Днепр-1" 13-го января 2022-го года из "Алькоркона". Однако в связи с полномасштабной войной испанец уже в марте отбыл в аренду в польскую "Ягеллонию". Там он сыграл восемнадцать матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста.

Первоочередной контракт с "Днепром-1" был заключен до лета 2024-го года.

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В статье: СК Днепр-1 Марк Гуаль
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