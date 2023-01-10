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Хахлев покинул Минай. Он был лидером в команде по показателю созданных голевых моментов и ключевых передач

Премьер-лига
(1 голосов)

Скорее всего, переберется в Зарю

Хахлев покинул Минай. Он был лидером в команде по показателю созданных голевых моментов и ключевых передач

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Алексей Хахлев больше не является игроком закарпатского "Миная". Его контракт действует до 31-го января 2023-го года, но уже сейчас полузащитник фактически разорвал трудовые отношения с закарпатцами. Подготовку ко второй части сезона 2022/23 он начнет с другой командой.

Скорее всего, это будет "Заря". Владимир Шаран (тренер "Миная") был бы не прочь сохранить в составе своей команды такого игрока, но у "Миная" как клуба с одной из самых маленьких зарплатных ведомостей в Лиге нет рычагов влиять на выбор футболистами своего будущего.

На прежнем месте работы Хахлев ценился в первую очередь за свое умение разгонять или поддерживать атаки вторым темпом. Есть задатки плеймейкера, но часто во время комбинаций поддерживает левого флангового хавбека. В аналитических отчетах, представленных по Хахлеву, сильнейшим его качеством преподносят подачи со стандартов. Второй сильнейший компонент – игра во время прессинга.

В текущем сезоне в "Минае" Хахлев был самым эффективным по показателю созданных для партнеров голевых моментов (14 в 14-ти матчах) и ключевых передач (14 в 14-ти матчах). Также немаловажный показатель – отборы. Хахлев в 14-ти матчах предпринял шестьдесят попыток, что является вторым лучшим показателем в "Минае" после Воробчака (66). Это качество делает Хахлева достаточно разнообразным игроком центра поля: не только на конструктив, но и на создание.

Но конкуренция у Алексея будет еще та. Игроками такого же профиля являются Сергей Булеца и Дмитрий Мышнев. А вот арендованный у "Динамо" Николай Михайленко уже ушел из "Зари". По всей видимости, Хахлев сначала займет его место в глубокой ротации. А дальше – по ситуации.

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В статье: Заря (Луганск) Алексей Хахлев ФК Минай
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