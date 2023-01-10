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Бурбас: Цыганков покинет Динамо. Все методы давления клуба оказались недейственными

Премьер-лига
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Кажется, Цыганков уйдет уже зимой

Бурбас: Цыганков покинет Динамо. Все методы давления клуба оказались недейственными

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков покинет киевский клуб уже до конца этого месяца. Такую инсайдерскую информацию дает украинский журналист Игорь Бурбас.

"Виктор Цыганков покинет "Динамо" уже к концу этого месяца. Это оптимальный вариант для обеих сторон, которые не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества.

Нынешний контракт игрок подписывал с условием, что это его последние 5 лет в Киеве, давая клубу время на трансфер. Непреклонен в своей позиции он и сейчас.

Все методы давления со стороны "Динамо" оказались недейственными. Чтобы не терять Цыганкова бесплатно летом, его готовы отпустить сейчас. За определенную компенсацию и обязательный процент последующей продажи. Я слышал о цифрах 10 млн. евро + 30% next sale. При этом торги допускаются.

Желание футболиста – уйти сейчас. За деньги. Да совесть будет чистой. Что дал на себе заработать. Хоть что-нибудь.

Претендентов на Цыганкова хватает, но это не ПСВ. Не "Андерлехт". При всем уважении к ним, но запросы по клубу у хавбека гораздо выше. Это Италия, Испания и Великобритания. Пока в этих странах есть клубы-средняки, которые заинтересованы в нем как свободном агенте. Насколько знаю я, дальше разговоров дело не заходит и до подписания каких-то соглашений еще далеко. А куда торопиться? Времени на принятие решения еще достаточно, - пишет Бурбас.

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Источник: Цыганков не заинтересован в переходе в Андерлехт
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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков Игорь Бурбас
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