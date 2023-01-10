Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бурбас: Цыганков покинет Динамо. Все методы давления клуба оказались недейственными
Кажется, Цыганков уйдет уже зимой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "
"Виктор Цыганков покинет "Динамо" уже к концу этого месяца. Это оптимальный вариант для обеих сторон, которые не пришли к согласию в вопросе продолжения сотрудничества.
Нынешний контракт игрок подписывал с условием, что это его последние 5 лет в Киеве, давая клубу время на трансфер. Непреклонен в своей позиции он и сейчас.
Все методы давления со стороны "Динамо" оказались недейственными. Чтобы не терять Цыганкова бесплатно летом, его готовы отпустить сейчас. За определенную компенсацию и обязательный процент последующей продажи. Я слышал о цифрах 10 млн. евро + 30% next sale. При этом торги допускаются.
Желание футболиста – уйти сейчас. За деньги. Да совесть будет чистой. Что дал на себе заработать. Хоть что-нибудь.
Претендентов на Цыганкова хватает, но это не ПСВ. Не "Андерлехт". При всем уважении к ним, но запросы по клубу у хавбека гораздо выше. Это Италия, Испания и Великобритания. Пока в этих странах есть клубы-средняки, которые заинтересованы в нем как свободном агенте. Насколько знаю я, дальше разговоров дело не заходит и до подписания каких-то соглашений еще далеко. А куда торопиться? Времени на принятие решения еще достаточно, - пишет Бурбас.
Популярное сейчас
- Официально: Шовковский вернулся в Динамо
- Заря анонсировала подписание чемпиона мира
- "Агрессивный шаг". В Беларуси недовольны формированием дивизии в Польше
- Арсенал и Шахтер добились прогресса в переговорах по Мудрику
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО