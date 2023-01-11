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Директор Александрии: Мы отказались играть на Winter Cup, у нас свое расписание

Премьер-лига
(2 голосов)

"Горожане" планируют провести сборы в Турции

Директор Александрии: Мы отказались играть на Winter Cup, у нас свое расписание

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев рассказал о подготовке команды к весенней части сезона чемпионата Украины.

– Дмитрий Сергеевич, подскажите, где и в какие даты ФК "Александрия" проведет сборы?

– Планируем Турцию. Ориентировочно 15,17, 18 (января – прим.) в тех датах выезд в Турцию на месяц и обратно.

– Один сбор будет или несколько?

– Да, один, но на целый месяц.

– Есть уже информация о зимних турнирах, в которых команда примет участие?

– Нам предлагали играть на турнире, который каналы Футбол организовывали, – Winter Cup. Но мы отказались, у нас там свое расписание, которое еще соглашается. Будут свои игры.

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– Какие соперники и когда будут противостоять ФК "Александрии" на сборах?

– Пока информация не совсем достоверна. Не буду говорить, потому что договоренности не подтверждены полностью. Когда все станет известно, расписание матчей появится на сайте и увидите.

– Давайте пройдемся немного по кадровым вопросам. Кто пришел/ушел?

– Мы еще не собрались. Это произойдет в четверг (12 января – прим.) и будем разговаривать, потому что главный тренер еще не виделся с командой. Поэтому пока говорить, кто ушел, а кто нет, кто придет или нет, раньше времени.

– Кто из игроков ФК "Александрия" вернется из аренды известно?

– Пока что не знаю. Ждем начала работы и будем от этого отталкиваться, – рассказал Китаев.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
Footboom

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