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СМИ: Ракицкий возвращается в Шахтер
Условия контракта уже согласованы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с центральным защитником Ярославом Ракицким. Об этом сообщает издание terrikon.com.
Как отмечает источник, клуб и футболист уже согласовали условия соглашения и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, проводящей тренировочный сбор в Турции.
Отметим, что последним клубом Ярослава Ракицкого был турецкий "Адана Демирспор", с которым контракт был расторгнут в конце 2022-го года. По сообщениям агента Ракицкого, этот клуб не отвечал уровню его клиента.
Ярослав Ракицкий уже выступал за "Шахтер" в период с 2009-го по 2019-й годы. Из "Шахтера" он перешел в "Зенит", который покинул после полномасштабного вторжения России в Украину. Ярослав выразил свою позицию, хотя ранее неоднократно признавался в любви к России и Санкт-Петербургу.
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