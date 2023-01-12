СМИ: Ракицкий возвращается в Шахтер

Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с центральным защитником Ярославом Ракицким. Об этом сообщает издание terrikon.com.

Как отмечает источник, клуб и футболист уже согласовали условия соглашения и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, проводящей тренировочный сбор в Турции.

Отметим, что последним клубом Ярослава Ракицкого был турецкий "Адана Демирспор", с которым контракт был расторгнут в конце 2022-го года. По сообщениям агента Ракицкого, этот клуб не отвечал уровню его клиента.

Ярослав Ракицкий уже выступал за "Шахтер" в период с 2009-го по 2019-й годы. Из "Шахтера" он перешел в "Зенит", который покинул после полномасштабного вторжения России в Украину. Ярослав выразил свою позицию, хотя ранее неоднократно признавался в любви к России и Санкт-Петербургу.