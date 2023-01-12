  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Ракицкий возвращается в Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Ракицкий возвращается в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Условия контракта уже согласованы

СМИ: Ракицкий возвращается в Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с центральным защитником Ярославом Ракицким. Об этом сообщает издание terrikon.com.

Как отмечает источник, клуб и футболист уже согласовали условия соглашения и в ближайшие дни Ракицкий присоединится к команде, проводящей тренировочный сбор в Турции.

Отметим, что последним клубом Ярослава Ракицкого был турецкий "Адана Демирспор", с которым контракт был расторгнут в конце 2022-го года. По сообщениям агента Ракицкого, этот клуб не отвечал уровню его клиента.

Ярослав Ракицкий уже выступал за "Шахтер" в период с 2009-го по 2019-й годы. Из "Шахтера" он перешел в "Зенит", который покинул после полномасштабного вторжения России в Украину. Ярослав выразил свою позицию, хотя ранее неоднократно признавался в любви к России и Санкт-Петербургу.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Шахтер и Арсенал согласовали трансфер Мудрика за 85-90 млн евро. Вопрос в распределении суммы
yellow-arrow
Александрия вышла из отпуска. Игроки познакомились с новым тренерским штабом
yellow-arrow
Журналист: Арсенал не готов платить 100 млн евро за Мудрика, а с Шахтером тяжело вести переговоры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Ракицкий Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Террикон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде