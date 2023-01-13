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СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
Но не топ-клубы, если верить источнику
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков может оказаться в АПЛ во время ближайшего трансферного окна. Им интересуются несколько клубов-середняков. Об этом сообщает издание SportArena.
Эти клубы – это "Брентфорд" и "Ноттингем Форест". Сообщается, что ранее они уже делали предложения "Динамо" по переходу футболиста.
Добавим, что Виктор Цыганков не проходит с игроками "Динамо" традиционное межсезонное медицинское обследование, находясь отдельно от коллектива заграницей. Источники предполагают, что это подготовка вингера к трансферу.
Контракт с "Динамо" истекает у Цыганкова летом 2023-го года, так что если он не уйдет из "Динамо" сейчас, то через полгода получит статус свободного агента, так как не желает продлевать контракт.
Раньше были слухи о заинтересованности в услугах украинца "Порту", "Андерлехта", "Жироны". Хотя президент "Динамо" Игорь Суркис отмечал, что официальных предложений по Цыганкову не поступало.
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