СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ

Вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков может оказаться в АПЛ во время ближайшего трансферного окна. Им интересуются несколько клубов-середняков. Об этом сообщает издание SportArena.

Эти клубы – это "Брентфорд" и "Ноттингем Форест". Сообщается, что ранее они уже делали предложения "Динамо" по переходу футболиста.

Добавим, что Виктор Цыганков не проходит с игроками "Динамо" традиционное межсезонное медицинское обследование, находясь отдельно от коллектива заграницей. Источники предполагают, что это подготовка вингера к трансферу.

Контракт с "Динамо" истекает у Цыганкова летом 2023-го года, так что если он не уйдет из "Динамо" сейчас, то через полгода получит статус свободного агента, так как не желает продлевать контракт.

Раньше были слухи о заинтересованности в услугах украинца "Порту", "Андерлехта", "Жироны". Хотя президент "Динамо" Игорь Суркис отмечал, что официальных предложений по Цыганкову не поступало.