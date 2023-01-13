  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Но не топ-клубы, если верить источнику

СМИ: Цыганковым интересуются представители АПЛ

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Вингер "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков может оказаться в АПЛ во время ближайшего трансферного окна. Им интересуются несколько клубов-середняков. Об этом сообщает издание SportArena.

Эти клубы – это "Брентфорд" и "Ноттингем Форест". Сообщается, что ранее они уже делали предложения "Динамо" по переходу футболиста.

Добавим, что Виктор Цыганков не проходит с игроками "Динамо" традиционное межсезонное медицинское обследование, находясь отдельно от коллектива заграницей. Источники предполагают, что это подготовка вингера к трансферу.

Контракт с "Динамо" истекает у Цыганкова летом 2023-го года, так что если он не уйдет из "Динамо" сейчас, то через полгода получит статус свободного агента, так как не желает продлевать контракт.

Раньше были слухи о заинтересованности в услугах украинца "Порту", "Андерлехта", "Жироны". Хотя президент "Динамо" Игорь Суркис отмечал, что официальных предложений по Цыганкову не поступало.

По теме
yellow-arrow
"Мы понимаем, где должны находиться". Попов - об ожиданиях от второй части сезона
yellow-arrow
Черноморец подписал нападающего Зари
yellow-arrow
Колос отпустил двух легионеров, Заря подписала двух чемпионов мира U20. Все зимние трансферы УПЛ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СпортАрена

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде