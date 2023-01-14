Днепр-1 продлил контракт с капитаном

Защитник Александр Сваток продолжит выступать за "Днепр-1".

По информации клубной пресс-службы, игрок подписал новый контракт. Он рассчитан на три года.

Александр Сваток выступает за днепрян с 2020 года. Он уже провел за клуб 62 матча во всех турнирах (УПЛ, Кубок и еврокубки) и забил два гола. Ранее защитник также защищал цвета ФК "Днепр", "Волыни", "Зари" и "Хайдука".