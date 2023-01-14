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Львов официально подписал бывшего вратаря Шахтера и Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Рыбка нашел новое место работы

Львов официально подписал бывшего вратаря Шахтера и Динамо

Фото - ФК Львів / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

ФК "Львов" официально представил в качестве своего игрока бывшего голкипера "Шахтера", "Динамо" и сборной Украины Александра Рыбку. Детали контракта не сообщаются. Известно, что Рыбка будет играть во "Львове" под 23-м номером.

Рыбка выступал за "Динамо", "Оболонь", "Шахтер", "Карабюкспор" (Турция), "Афенспор" (Турция), "Сабаил" (Азербайджан), "Лиепая" (Латвия), "Болуспор" (Турция). Последним клубом 35-летнего голкипера был харьковский "Металлист". С 2002-го года выступал за юношеские сборные разных возрастов. Рыбка дебютировал за сборную Украины в 2011-м году.

Достижения: четырехкратный Чемпион Украины (06/07, 11/12, 14/15, 15/16), четырехкратный Обладатель Кубка Украины (05/06, 11/12, 13/14, 14/15), Обладатель Суперкубка Украины (2012), Обладатель Кубка Латвии (2020).

Напомним, что "Львов" в это трансферное окно потерял голкипера Александра Ильющенкова.

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В статье: Александр Рыбка ФК Львов
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Источник:
ФК Львів

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