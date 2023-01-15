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Шахтер сообщил Мудрику, если он не перейдет в Челси, то останется в украинском клубе

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все решили деньги

Шахтер сообщил Мудрику, если он не перейдет в Челси, то останется в украинском клубе

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что если бы вингер Михаил Мудрик отказался от перехода в Челси, то Шахтер не продал бы украинца:

"Арсенал" не мог гарантировать 100 миллионов евро за Мудрика, но у руководства "Шахтера" была принципиальная позиция. Поэтому ему сказали, что если он не согласится на трансфер в Челси, то не сможет перейти в другой клуб”, - сказал Романо.

Отметим, что Романо вчера поздно вечером уже полностью подтвердил переход украинца в “Челси”. Сегодня, 15 января, Мудрик будет в Лондоне для прохождения медицинского теста и полноценного заключения контракта. Кроме того, он посетит матч между "Челси" и "Кристал Пэлас" в рамках 20-го тура АПЛ.

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В статье: Михаил Мудрик
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Комментарии (7)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
15.01.2023 в 09:16
Мудрику варто провчити цих даунецьких бандюків і просто не повертатись з Лондона в Україну. Контракт з часом закінчиться і зможе грати де захоче, а ахмєтка залишиться ні з чим
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0
-1
nadobi (Полтава)
15.01.2023 в 09:22
Гениально, как же до этого никто раньше не догадался? Перестать играть и просто так уйти из клуба когда захочется при действующем контракте, гениально!
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0
0
nadobi (Полтава)
15.01.2023 в 09:25
А ничего, что контракт до 2026 года, а клаусула 150 лямов?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
15.01.2023 в 08:23
Шантаж - справа тонка...
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0
0
nadobi (Полтава)
15.01.2023 в 08:37
Если хочешь добиться успеха, то любые переговоры нужно проводить жестко - это помогает, как в настоящем, так и в будущем
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0
-2
miha (Нежин)
15.01.2023 в 08:21
Вільна країна. Хочеш-йди в Челсі, хочеш-грай в Шахтарі далі.
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+2
0
terber (ternopil)
15.01.2023 в 08:33
до чого тут країна?прибічники януковича рулять,жалко пацана буде та сама історія що з Шевою в Челсі,а так міг в Арсеналі засвітитись
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+2
0

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