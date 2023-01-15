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Шахтер сообщил Мудрику, если он не перейдет в Челси, то останется в украинском клубе
Все решили деньги
Фото: ФК Шахтер
Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что если бы вингер Михаил Мудрик отказался от перехода в Челси, то Шахтер не продал бы украинца:
"Арсенал" не мог гарантировать 100 миллионов евро за Мудрика, но у руководства "Шахтера" была принципиальная позиция. Поэтому ему сказали, что если он не согласится на трансфер в Челси, то не сможет перейти в другой клуб”, - сказал Романо.
Отметим, что Романо вчера поздно вечером уже полностью подтвердил переход украинца в “Челси”. Сегодня, 15 января, Мудрик будет в Лондоне для прохождения медицинского теста и полноценного заключения контракта. Кроме того, он посетит матч между "Челси" и "Кристал Пэлас" в рамках 20-го тура АПЛ.
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