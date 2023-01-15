  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривбасс определился с первыми соперниками на турецком сборе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривбасс определился с первыми соперниками на турецком сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Двое из них – лидируют в своих чемпионатах

Кривбасс определился с первыми соперниками на турецком сборе

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

“Кривбасс” определился с соперниками на втором зимнем тренировочном сборе, который состоится в Турции.

Подопечные Юрий Вернидуба встретятся с тремя соперниками:

  • "Кривбасс" - "Хебирь" (Болгария). 24 января
  • "Кривбасс" - "Струга" (Северная Македония). 27 января
  • "Кривбасс" - "Дрита" (Косово). 30 января

Начнут криворожцы против одного из аутсайдеров болгарского чемпионата - "Хебирь" идет на 15 позиции в своем внутреннем первенстве из 16 команд. В то же время "Струга" и "Дрита" на данный момент лидируют в турнирных таблицах чемпионатов Северной Македонии и Косово соответственно.

Клуб добавил, что это еще не все спарринг-партнеры. Об остальных командах будет сообщено позже.

"Кривбасс" проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Сначала команда будет базироваться в Белеке, а потом – в Ларе. У подопечных Вернидуба в общей сложности запланировано девять контрольных поединков.

По теме
yellow-arrow
Шахтер анонсировал "освобождение Мудрика". Известно, когда Челси хочет представить Михаила
yellow-arrow
Узнаете футболиста по чемпионатам, в которых он выступал? Квиз
yellow-arrow
Журналист Marca: Жирона в ближайшее время объявит о трансфере Цыганкова
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Дрита (Гнилане)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде