Кривбасс определился с первыми соперниками на турецком сборе

“Кривбасс” определился с соперниками на втором зимнем тренировочном сборе, который состоится в Турции.

Подопечные Юрий Вернидуба встретятся с тремя соперниками:

"Кривбасс" - "Хебирь" (Болгария). 24 января

"Кривбасс" - "Струга" (Северная Македония). 27 января

"Кривбасс" - "Дрита" (Косово). 30 января

Начнут криворожцы против одного из аутсайдеров болгарского чемпионата - "Хебирь" идет на 15 позиции в своем внутреннем первенстве из 16 команд. В то же время "Струга" и "Дрита" на данный момент лидируют в турнирных таблицах чемпионатов Северной Македонии и Косово соответственно.

Клуб добавил, что это еще не все спарринг-партнеры. Об остальных командах будет сообщено позже.

"Кривбасс" проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Сначала команда будет базироваться в Белеке, а потом – в Ларе. У подопечных Вернидуба в общей сложности запланировано девять контрольных поединков.