Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс определился с первыми соперниками на турецком сборе
Двое из них – лидируют в своих чемпионатах
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
“Кривбасс” определился с соперниками на втором зимнем тренировочном сборе, который состоится в Турции.
Подопечные Юрий Вернидуба встретятся с тремя соперниками:
- "Кривбасс" - "Хебирь" (Болгария). 24 января
- "Кривбасс" - "Струга" (Северная Македония). 27 января
- "Кривбасс" - "Дрита" (Косово). 30 января
Начнут криворожцы против одного из аутсайдеров болгарского чемпионата - "Хебирь" идет на 15 позиции в своем внутреннем первенстве из 16 команд. В то же время "Струга" и "Дрита" на данный момент лидируют в турнирных таблицах чемпионатов Северной Македонии и Косово соответственно.
Клуб добавил, что это еще не все спарринг-партнеры. Об остальных командах будет сообщено позже.
"Кривбасс" проведет в Турции месяц – с 20 января по 20 февраля. Сначала команда будет базироваться в Белеке, а потом – в Ларе. У подопечных Вернидуба в общей сложности запланировано девять контрольных поединков.
Популярное сейчас
- На просмотре в клубе УПЛ 16-летний голкипер Кремня
- Тренер Жироны – о трансфере Цыганкова: Я ничего не знаю об этом
- Крутой поворот для Мудрика, Цыганков - в Жироне, Петраков - в Армении. Главные новости за 14 января
- Сделка закрыта. Арсенал и Шахтер согласовали сумму трансфера Мудрика - СМИ
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО