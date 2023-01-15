Шахтер обновил трансферный рекорд УПЛ

Продав Михаила Мудрика в "Челси", донецкий "Шахтер" в очередной раз обновил рекорд чемпионата Украины по самым дорогим трансферам.

Предыдущий был зафиксирован, когда "Шахтер" продал Фреда в "Манчестер Юнайтед" за 59 млн евро. Этим трансфером была перебита продажа Алекса Тейшейры в китайский "Цзянсу Сунин" за 50 млн евро. Тот в свою очередь побил рекорд Фернандиньо, который перешел из "Шахтера" в "Манчестер Сити" за 40 млн евро.

Отметим, что семь первых позиций в условном рейтинге принадлежат "Шахтеру". Кроме вышеупомянутых вспомним о трансфере Виллиана в "Анжи" за 35 млн, Дугласа Косты в "Баварию" за 30 млн и Генриха Мхитаряна за 27,5 млн.

Еще трое игроков, которые переходили в или из УПЛ, стоили по 25 млн евро, а именно Ярмоленко, Чигринский и Бернард.

ТОП самых дорогих трансферов УПЛ

Михаил Мудрик, из "Шахтера" в "Челси", 70 млн евро

Фред, из "Шахтера" в МЮ, 59 млн евро

Алекс Тейшейра, из "Шахтера" в "Цзянсу Сунин", 50 млн евро

Фернандиньо, из "Шахтера" в "Манчестер Сити", 40 млн евро

Виллиан, из "Шахтера" в "Анжу", 35 млн евро

Дуглас Коста, из "Шахтера" в "Баварию", 30 млн евро

Дмитрий Чигринский, из "Шахтера" в "Барселону", 25 млн евро

Бернард, из "Атлетико Минейро" в "Шахтер", 25 млн евро

Андрей Ярмоленко, из "Динамо" в "Боруссию" Дортмунд, 25 млн евро

Андрей Шевченко, из "Динамо" в "Милан", 24 млн евро

Данные Transfermarkt