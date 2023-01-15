Ковалец озвучил задачи Ингульца на вторую часть сезона УПЛ

Сегодня, 15 января, президент "Ингульца" Александр Поворознюк представил команде нового главного тренера , которым стал украинский специалист Сергей Ковалец.

На церемонии представления Ковалец обратился к своим подопечным и к болельщикам клуба из Пертово, убедив тех, что команда будет показывать "красивый футбол".

Задача у нас — играть в хороший футбол, чтобы нравился болельщикам. Команда опытная, костяк команды остается. Основная подготовка будет проведена по сборам в Турции, сыграем восемь контрольных матчей", - приводит слова наставника клубная пресс-служба.

Напомним, после первой половины сезона "Ингулец" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.