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Ковалец озвучил задачи Ингульца на вторую часть сезона УПЛ
Украинский наставник дал первый комментарий в качестве наставника клуба из Петрово
Фото: dynamo.kiev.ua
Сегодня, 15 января, президент "Ингульца" Александр Поворознюк
На церемонии представления Ковалец обратился к своим подопечным и к болельщикам клуба из Пертово, убедив тех, что команда будет показывать "красивый футбол".
Задача у нас — играть в хороший футбол, чтобы нравился болельщикам. Команда опытная, костяк команды остается. Основная подготовка будет проведена по сборам в Турции, сыграем восемь контрольных матчей", - приводит слова наставника клубная пресс-служба.
Напомним, после первой половины сезона "Ингулец" занимает 14 место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 13 очков.
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