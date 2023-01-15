Поворознюк представил игрокам Ингульца нового тренера
А также помощников Ковальца
Facebook ФК Інгулець
Сегодня, 14 января футболисты ФК "Ингулец" познакомились со своим новым главным тренером Сергеем Ковальцем.
Команда Петрова собралась на тренировочной базе во Владимировке. С футболистами встретился президент клуба Александр Поворознюк, который представил игрокам нового коуча.
Напомним, в тренерский штаб Ковальца войдут Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.
Последним профессиональным клубом в карьере тренера был одесский "Черноморец", с которым коуч работал в Первой лиге.
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Источник:Facebook ФК "Інгулець"
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