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Палкин - о подписании Ракицкого: Опытный футболист, стремящийся выступать за Шахтер

Премьер-лига
(3 голосов)

Поможет "горнякам"?

Палкин - о подписании Ракицкого: Опытный футболист, стремящийся выступать за Шахтер

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание клубом центрального защитника Ярослава Ракицкого. По словам функционера, он поможет "горнякам" во второй части сезона.

"Ярослав Ракицкий вернулся в "Шахтер". Сегодня мы подписали контракт до конца сезона. Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за "Шахтер". Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и в Лиге Европы", - написал Палкин в фейсбуке.

Напомним, что "Шахтер" объявил о переходе Ракицкого сегодня. Его последним клубом был турецкий "Адана Демирспор", который он покинул на правах свободного агента.

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В статье: Ярослав Ракицкий Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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