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Палкин - о подписании Ракицкого: Опытный футболист, стремящийся выступать за Шахтер
Поможет "горнякам"?
Фото: facebook.com/Palkin.Sergey / Автор невідомий
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание клубом центрального защитника Ярослава Ракицкого. По словам функционера, он поможет "горнякам" во второй части сезона.
"Ярослав Ракицкий вернулся в "Шахтер". Сегодня мы подписали контракт до конца сезона. Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за "Шахтер". Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и в Лиге Европы", - написал Палкин в фейсбуке.
Напомним, что
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