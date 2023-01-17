Палкин - о подписании Ракицкого: Опытный футболист, стремящийся выступать за Шахтер

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин прокомментировал подписание клубом центрального защитника Ярослава Ракицкого. По словам функционера, он поможет "горнякам" во второй части сезона.

"Ярослав Ракицкий вернулся в "Шахтер". Сегодня мы подписали контракт до конца сезона. Ярослав – опытный, сильный футболист, стремящийся выступать за "Шахтер". Уверен, он создаст конкуренцию в линии обороны и поможет нам во второй части сезона в чемпионате и в Лиге Европы", - написал Палкин в фейсбуке.