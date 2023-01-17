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Стало известно, сколько Динамо получит за трансфер Цыганкова
Киевский клуб дважды заработает
Фото: fcdynamo.com
"Жирона" договорилась с "Динамо" о переходе вингера Виктора Цыганкова в зимнее трансферное окно. Украинец уже согласовал предварительный контракт с испанским клубом, который должен был действовать с лета, но "жирондинцы" решили усилить состав уже сейчас.
Как сообщает ТаТоТаке, столичный клуб получит за своего игрока 5 миллионов евро, а также процент от суммы будущего трансфера: 50% от последующей продажи игрока, если сумма не превысит 20 млн евро, или 30% от суммы более 20 млн евро.
По данным Transfermarkt, Цыганков стоит 22 млн евро. К примеру, если "Жирона" продаст его за эту сумму, "Динамо" получит дополнительные 10 млн + 666 тысяч евро.
Цыганков выступает за первую команду киевлян с 2016 года. В нынешнем сезоне Виктор провел 23 матча во всех турнирах, забил 9 голов и выполнил 6 результативных передач.
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