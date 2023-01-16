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Суркис подтвердил переговоры с Жироной по Цыганкову

Премьер-лига
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Вингер может покинуть Киев уже этой зимой

Суркис подтвердил переговоры с Жироной по Цыганкову

Фото: ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может покинуть клуб не ближайшим летом, когда у него истечет контракт с текущим клубом, а во время зимнего трансферного окна. Об этом заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Ведутся переговоры [с "Жироной"]", - цитирует Суркиса Fanday.net.

Ранее СМИ сообщали, что Виктор Цыганков уже подписал контракт с клубом испанской Ла Лиги, "Жироной". К новой команде он присоединится по завершении текущего сезона. Сейчас у игрока действующий контракт с "Динамо", истекающий летом 2023 года.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Виктор Цыганков Жирона
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