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Суркис подтвердил переговоры с Жироной по Цыганкову
Вингер может покинуть Киев уже этой зимой
Фото: ФК Динамо / Автор невідомий
Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может покинуть клуб не ближайшим летом, когда у него истечет контракт с текущим клубом, а во время зимнего трансферного окна. Об этом заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.
"Ведутся переговоры [с "Жироной"]", - цитирует Суркиса Fanday.net.
Ранее СМИ сообщали, что Виктор Цыганков
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