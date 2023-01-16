Суркис подтвердил переговоры с Жироной по Цыганкову

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков может покинуть клуб не ближайшим летом, когда у него истечет контракт с текущим клубом, а во время зимнего трансферного окна. Об этом заявил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Ведутся переговоры [с "Жироной"]", - цитирует Суркиса Fanday.net.