Львов намерен подписать воспитанника Динамо

Полузащитник Ахмед Алибеков может стать игроком " Львова ", пишет "Спортивка".

С лета 2021 года хавбек выступает на правах аренды за "Зарю", однако права на него принадлежат "Динамо" (он является воспитанником именно столичного клуба).

Несмотря на то, что арендное соглашение 24-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до лета, за неимением игровой практики (всего несколько минут в осенней части сезона) он начал поиски новой команды уже сейчас.

Как следствие, интерес к Алибекову проявил "Львов". Пока неизвестно, окажется ли Ахмед в составе львовян, однако вероятность такого трансфера достаточно высока.

Интересно, что Алибеков не поехал со "Зарей" на тренировочный сбор, поэтому его переход в команду Олега Дулуба выглядит еще более реалистичным.

Напомним, что на днях "Львов" объявил о подписании вратаря Александра Рыбки и защитника Алексея Дитятьева.