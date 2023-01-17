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Львов намерен подписать воспитанника Динамо

Премьер-лига
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Который сейчас выступает в Заре

Львов намерен подписать воспитанника Динамо

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - А.Устименко

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Полузащитник Ахмед Алибеков может стать игроком "Львова", пишет "Спортивка".

С лета 2021 года хавбек выступает на правах аренды за "Зарю", однако права на него принадлежат "Динамо" (он является воспитанником именно столичного клуба).

Несмотря на то, что арендное соглашение 24-летнего футболиста с луганчанами рассчитано до лета, за неимением игровой практики (всего несколько минут в осенней части сезона) он начал поиски новой команды уже сейчас.

Как следствие, интерес к Алибекову проявил "Львов". Пока неизвестно, окажется ли Ахмед в составе львовян, однако вероятность такого трансфера достаточно высока.

Интересно, что Алибеков не поехал со "Зарей" на тренировочный сбор, поэтому его переход в команду Олега Дулуба выглядит еще более реалистичным.

Напомним, что на днях "Львов" объявил о подписании вратаря Александра Рыбки и защитника Алексея Дитятьева.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов Динамо (Киев) Ахмед Алибеков
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Источник:
Спортивка

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