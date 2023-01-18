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Легионер Днепра-1, не сыгравший ни одного матча за днепрян, перешел в греческий клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

На правах аренды

Легионер Днепра-1, не сыгравший ни одного матча за днепрян, перешел в греческий клуб

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Бразильский вингер "Днепра-1" Фелипе Пирес полгода проведет в аренде в Греции. 27-летний футболист перешел в греческий клуб "Волос", сообщает клубная пресс-служба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не включает в себя опцию выкупа.

Первую половину сезона он играл в аренде за "Жувентуд". В футболке бразильского клуба он принял участие в 11 матчах, в которых отличился двумя результативными передачами.

Напомним, Пирес стал игроком "Днепра-1" в феврале 2022-го года. За его трансфер было заплачено 1 миллион евро, однако вингер так и не сыграл ни одного матча за днепрян. В марте он отправился в аренду в "Ден Гааг", за который провел девять поединков и отличился одним голом.

Его контракт с "Днепром-1" истекает в декабре 2025-го года.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
volosfc.com

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