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Легионер Днепра-1, не сыгравший ни одного матча за днепрян, перешел в греческий клуб
На правах аренды
Фото: СК Дніпро-1
Бразильский вингер "Днепра-1" Фелипе Пирес полгода проведет в аренде в Греции. 27-летний футболист перешел в греческий клуб "Волос", сообщает клубная пресс-служба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона и не включает в себя опцию выкупа.
Первую половину сезона он играл в аренде за "Жувентуд". В футболке бразильского клуба он принял участие в 11 матчах, в которых отличился двумя результативными передачами.
Напомним, Пирес стал игроком "Днепра-1" в феврале 2022-го года. За его трансфер было заплачено 1 миллион евро, однако вингер так и не сыграл ни одного матча за днепрян. В марте он отправился в аренду в "Ден Гааг", за который провел девять поединков и отличился одним голом.
Его контракт с "Днепром-1" истекает в декабре 2025-го года.
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