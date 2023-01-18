Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах. Среди них - бывший клуб Юрия Вернидуба

Криворожский " Кривбасс " назвал имена еще трех спарринг-партнеров на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции.

2 февраля криворожцы сыграют с соперником из Болгарии: "Септември", представляющим столицу своей страны – Софию. После первой части сезона Высшей лиги чемпионата Болгарии занимает 12 строчку.

8 февраля "Кривбассу" будет противостоять многократный чемпион и обладатель Кубка Молдовы – "Шериф" Тирасполь, которые еще недавно тренировал Юрий Вернидуб. Сейчас "Шериф" уверенно лидирует в Высшей лиге чемпионата Молдовы.

9 февраля красно-белые проведут спарринг против соперника из Узбекистана: "Нефтчи" Фергана. В Высшей лиге чемпионата своей страны в 2022 году занял 9 место.

Ранее мы сообщали о договоренности "Кривбасса" провести следующие спарринги: 24 января – "Хебирь" (Болгария), 27 января – "Струга" (Сев. Македония), 30 января – "Дрита" (Косово).