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Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах. Среди них - бывший клуб Юрия Вернидуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Сыграют с Септември, Шерифом и Нефтчи

Кривбасс назвал еще трех соперников на сборах. Среди них - бывший клуб Юрия Вернидуба

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Криворожский "Кривбасс" назвал имена еще трех спарринг-партнеров на зимнем учебно-тренировочном собрании в Турции.

2 февраля криворожцы сыграют с соперником из Болгарии: "Септември", представляющим столицу своей страны – Софию. После первой части сезона Высшей лиги чемпионата Болгарии занимает 12 строчку.

8 февраля "Кривбассу" будет противостоять многократный чемпион и обладатель Кубка Молдовы – "Шериф" Тирасполь, которые еще недавно тренировал Юрий Вернидуб. Сейчас "Шериф" уверенно лидирует в Высшей лиге чемпионата Молдовы.

9 февраля красно-белые проведут спарринг против соперника из Узбекистана: "Нефтчи" Фергана. В Высшей лиге чемпионата своей страны в 2022 году занял 9 место.

Ранее мы сообщали о договоренности "Кривбасса" провести следующие спарринги: 24 января – "Хебирь" (Болгария), 27 января – "Струга" (Сев. Македония), 30 января – "Дрита" (Косово).

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Кривбас

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
18.01.2023 в 23:19
Во всех встречах победа Кривбасса от 3-0 и выше!
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