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ФОТО. Кривбасс провел встречу с болельщиками в бомбоубежище

Премьер-лига
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В мероприятии принял участие Юрий Вернидуб и трое игроков

ФОТО. Кривбасс провел встречу с болельщиками в бомбоубежище

Фото: ФК Кривбас

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На днях в Кривом Роге состоялась встреча болельщиков с представителями "Кривбасса".

В одном из бомбоубежищ города с фанатами пообщались главный тренер команды Юрий Вернидуб, а также игроки: капитан Богдан Сарновский, новичок Даниил Бескоровайный, а также лучший бомбардир криворожцев после первого круга Роман Дебелко.

Интересно, что именно в этом бомбоубежище все желающие могли вместе болеть за команду в течение первой части сезона.

"Эта встреча получилась действительно уникальной. Ее формат отличался от обычных пресс-конференции или открытых тренировок.

В это тяжелое время мы можем проводить такие встречи только в подобном формате в бомбоубежищах, но наоборот это сделало общение более неформальным и душевным. Сегодня были и улыбки на наших лицах и слезы на глазах, - отметил вице-президент клуба Артем Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
fckryvbas.com

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