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ФОТО. Кривбасс провел встречу с болельщиками в бомбоубежище
В мероприятии принял участие Юрий Вернидуб и трое игроков
Фото: ФК Кривбас
На днях в Кривом Роге состоялась встреча болельщиков с представителями "Кривбасса".
В одном из бомбоубежищ города с фанатами пообщались главный тренер команды Юрий Вернидуб, а также игроки: капитан Богдан Сарновский, новичок Даниил Бескоровайный, а также лучший бомбардир криворожцев после первого круга Роман Дебелко.
Интересно, что именно в этом бомбоубежище все желающие могли вместе болеть за команду в течение первой части сезона.
"Эта встреча получилась действительно уникальной. Ее формат отличался от обычных пресс-конференции или открытых тренировок.
В это тяжелое время мы можем проводить такие встречи только в подобном формате в бомбоубежищах, но наоборот это сделало общение более неформальным и душевным. Сегодня были и улыбки на наших лицах и слезы на глазах, - отметил вице-президент клуба Артем Гагарин.
Читайте такжеКривбасс назвал еще трех соперников на сборах. Среди них - бывший клуб Юрия Вернидуба
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