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Клуб, возглавляемый сыном Луческу, может подписать легионера Динамо

Премьер-лига
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Греческий клуб ищет усиление для своего состава

Клуб, возглавляемый сыном Луческу, может подписать легионера Динамо

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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Защитник "Динамо" Томаш Кендзера может сменить клубную прописку.

Как сообщает Sport24.gr, ПАОК рассматривает вариант трансфера поляка в зимнее трансферное окно. В подписании 28-летнего футболиста заинтересован главный тренер греческого клуба Разван Луческу, который является сыном Мирчи Луческу.

В ПАОК считают, что Кендзера является хорошим вариантом для усиления правого фланга защитны команды. В случае перехода, Томаш подпишет контракт сроком на 2,5 года. Переговоры между клубами продолжаются.

В текущем сезоне Кендзера провел 18 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых выполнил два ассиста. Его контракт с бело-синими действителен до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев) Томаш Кендзёра
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Источник:
Sport24.gr

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