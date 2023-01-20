  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов попрощался с форвардом и хавбеком
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов попрощался с форвардом и хавбеком

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Назарий Ныч и Виталий Бойко покинули команду

Львов попрощался с форвардом и хавбеком

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Нападающий Назарий Ныч и полузащитник Виталий Бойко покинули ФК "Львов".

Клуб поблагодарил игроков и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ныч присоединился к "Львову" в сезоне 2019/20. За это время 23-летний нападающий успел провести на поле 69 матчей, 3 из которых в рамках Кубка Украины. Записал в свой актив 6 голов (1 в КУ).

Бойко перебрался в состояние "сине-золотых львов" в августе прошлого года. В футболке "Львова" Виталий сыграл 13 игр, отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Днепр-1 подпишет бразильца, выигрывавшего юношеский чемпионат мира
yellow-arrow
Шахтер - Аустрия: онлайн-трансляция первого матча горняков в 2023 году
yellow-arrow
Шахтер открывает год спаррингом против Аустрии. Текстовая трансляция матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Виталий Бойко Назарий Ныч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Львів

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде