Львов попрощался с форвардом и хавбеком

Нападающий Назарий Ныч и полузащитник Виталий Бойко покинули ФК "Львов" .

Клуб поблагодарил игроков и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ныч присоединился к "Львову" в сезоне 2019/20. За это время 23-летний нападающий успел провести на поле 69 матчей, 3 из которых в рамках Кубка Украины. Записал в свой актив 6 голов (1 в КУ).

Бойко перебрался в состояние "сине-золотых львов" в августе прошлого года. В футболке "Львова" Виталий сыграл 13 игр, отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.