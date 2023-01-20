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Львов попрощался с форвардом и хавбеком
Назарий Ныч и Виталий Бойко покинули команду
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Нападающий Назарий Ныч и полузащитник Виталий Бойко покинули
Клуб поблагодарил игроков и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Ныч присоединился к "Львову" в сезоне 2019/20. За это время 23-летний нападающий успел провести на поле 69 матчей, 3 из которых в рамках Кубка Украины. Записал в свой актив 6 голов (1 в КУ).
Бойко перебрался в состояние "сине-золотых львов" в августе прошлого года. В футболке "Львова" Виталий сыграл 13 игр, отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
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