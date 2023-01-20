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Источник: Трубин пока что не хочет продлевать контракт с Шахтером
Ризнык - как вариант
Фото: ФК Шахтер Донецк
Основной голкипер "
Контракт 21-летнего кипера завершается летом 2024 года, и поэтому "Шахтер" уже сейчас начал делать шаги по возможному пролонгированию соглашения.
Тем не менее, учитывая первоночальную реакцию Трубина, "горняки" могут начать думать о возможном подписании нового основного кипера для команды.
При этом источник намекает, что "Шахтер" может вернуться к варианту с подписанием вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, за которого полтавчане хотят около 3 млн евро.
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