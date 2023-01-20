Источник: Трубин пока что не хочет продлевать контракт с Шахтером

Основной голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин на данный момент отказывается подписывать новый контракт с клубом. Таую информацию дает "ТаТоТаке".

Контракт 21-летнего кипера завершается летом 2024 года, и поэтому "Шахтер" уже сейчас начал делать шаги по возможному пролонгированию соглашения.

Тем не менее, учитывая первоночальную реакцию Трубина, "горняки" могут начать думать о возможном подписании нового основного кипера для команды.

При этом источник намекает, что "Шахтер" может вернуться к варианту с подписанием вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, за которого полтавчане хотят около 3 млн евро.