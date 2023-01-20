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Источник: Трубин пока что не хочет продлевать контракт с Шахтером

Премьер-лига
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(1 голосов)

Ризнык - как вариант

Источник: Трубин пока что не хочет продлевать контракт с Шахтером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Основной голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин на данный момент отказывается подписывать новый контракт с клубом. Таую информацию дает "ТаТоТаке".

Контракт 21-летнего кипера завершается летом 2024 года, и поэтому "Шахтер" уже сейчас начал делать шаги по возможному пролонгированию соглашения.

Тем не менее, учитывая первоночальную реакцию Трубина, "горняки" могут начать думать о возможном подписании нового основного кипера для команды.

При этом источник намекает, что "Шахтер" может вернуться к варианту с подписанием вратаря "Ворсклы" Дмитрия Ризныка, за которого полтавчане хотят около 3 млн евро.

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В статье: Ворскла (Полтава) Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин Дмитрий Ризник
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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жажа_the_best (Харьков)
20.01.2023 в 22:30
Ярославский прекратил финансировать харьковский «Металлист» — СМИ
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.01.2023 в 22:16
Нехай спочатку почне стабільно грати, а якщо його будуть награвати і далі як основного, то точно нікуди він не піде. А ця писанина, то не новина, напевно хочуть щось підігріти))))
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aleks68
20.01.2023 в 22:08
без лиги чемпионов нигде не засветится. летом продадут.хотя вратаря продать сложно.придётся раскошелится и купить резника у ворсклы
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