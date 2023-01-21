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Ярославский никак не финансирует Металлист – Источник
Харьковчане в поисках денег
Фото: Металлист / Автор - А. Осипов
Украинский журналист Роберто Моралес поделился информацией, имеет ли на данный момент Александр Ярославский какое-либо отношение к "Металлисту":
“То, что я слышал – этот фермер из села Мартово сейчас никак не финансирует. Они действительно ищут деньги”, – сказал Моралес.
Село Мартово связано с Ярославским из-за наличия у того усадьбы в этом населенном пункте.
После первой половины сезона "Металлист" находится на 11 месте УПЛ с 16 очками за 15 матчей в активе. Следующий поединок харьковчане проведут 4 марта (базовый день) против "Руха".
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