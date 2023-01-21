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Ярославский никак не финансирует Металлист – Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Харьковчане в поисках денег

Ярославский никак не финансирует Металлист – Источник

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

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Украинский журналист Роберто Моралес поделился информацией, имеет ли на данный момент Александр Ярославский какое-либо отношение к "Металлисту":

“То, что я слышал – этот фермер из села Мартово сейчас никак не финансирует. Они действительно ищут деньги”, – сказал Моралес.

Село Мартово связано с Ярославским из-за наличия у того усадьбы в этом населенном пункте.

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После первой половины сезона "Металлист" находится на 11 месте УПЛ с 16 очками за 15 матчей в активе. Следующий поединок харьковчане проведут 4 марта (базовый день) против "Руха".

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
21.01.2023 в 10:22
Много клубов особенно первой и второй лиги после зимы не выйдут на поле. А если и выйдут то просто будут сливать матчи играя на контору.
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