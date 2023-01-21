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Дніпро-1 - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Очередной спарринг лидера УПЛ
Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий
"Днепряне" продолжают активную подготовку к Лиге конференций и второй части украинского сезона. Сегодня команда Александра Кучера проведет уже четвёртый контрольный матч. Соперником станет третья команда предыдущего чемпионата Армении, "Пюник".
Напомним, что у "Днепра-1" на зимних сборах уже есть победа, ничья и поражение. За всеми спаррингами команд УПЛ следите в
Контрольный матч
21 января. Начало в 11:00
"Днепр-1" (Украина) - "Пюник" (Армения)
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