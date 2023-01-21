Дніпро-1 - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Днепряне" продолжают активную подготовку к Лиге конференций и второй части украинского сезона. Сегодня команда Александра Кучера проведет уже четвёртый контрольный матч. Соперником станет третья команда предыдущего чемпионата Армении, "Пюник".

Напомним, что у "Днепра-1" на зимних сборах уже есть победа, ничья и поражение. За всеми спаррингами команд УПЛ следите в Таблице контрольных матчей .

Контрольный матч

21 января. Начало в 11:00

"Днепр-1" (Украина) - "Пюник" (Армения)