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Дніпро-1 - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной спарринг лидера УПЛ

Дніпро-1 - Пюник: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Днепряне" продолжают активную подготовку к Лиге конференций и второй части украинского сезона. Сегодня команда Александра Кучера проведет уже четвёртый контрольный матч. Соперником станет третья команда предыдущего чемпионата Армении, "Пюник".

Напомним, что у "Днепра-1" на зимних сборах уже есть победа, ничья и поражение. За всеми спаррингами команд УПЛ следите в Таблице контрольных матчей.

Контрольный матч
21 января. Начало в 11:00
"Днепр-1" (Украина) - "Пюник" (Армения)

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В статье: Пюник (Ереван) СК Днепр-1
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