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Танковский: Знакомый со всеми ребятами в Днепре-1. Адаптироваться не было сложно
Игрок поделился мнением во время просмотра в днепровском клубе
ФК Днепр-1/Автор неизвестный
Находящийся на просмотре в "Днепре-1" опорник Вячеслав Танковский поделился впечатлениями после матча с "Пюником":
– Как тебе сборы? Как оценишь свою игру в контрольных матчах?
– Готовимся, все хорошо. Что касается собственной игры, пусть ее оценивает тренерский штаб. А мое дело – работать.
– В команде находятся многие знакомые тебе игроки, но это все равно новая команда…
– Да, новая, но я действительно знаком со всеми ребятами. Мне не было тяжело адаптироваться – с ними легко играть. Всех знаю, и мне удобно.
– Вчерашний твой тайм против "Ракува" выглядел со стороны очень удачно. Что все-таки думаешь о своей игре?
– Я просто выхожу на поле и делаю свое дело. А если всем понравилось, то очень хорошо.
– Вообще сейчас выполняешь свойственные тебе функции на поле?
– Я могу играть и одного опорного хавбека, и чуть повыше. Это уже зависит от решения тренера, на каждый матч выбирающего отдельную тактику. Я готов играть повсюду, где нужно, – сказал Танковский.
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