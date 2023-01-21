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Танковский: Знакомый со всеми ребятами в Днепре-1. Адаптироваться не было сложно

Премьер-лига
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Игрок поделился мнением во время просмотра в днепровском клубе

Танковский: Знакомый со всеми ребятами в Днепре-1. Адаптироваться не было сложно

ФК Днепр-1/Автор неизвестный

Новина українською

Находящийся на просмотре в "Днепре-1" опорник Вячеслав Танковский поделился впечатлениями после матча с "Пюником":

– Как тебе сборы? Как оценишь свою игру в контрольных матчах?

– Готовимся, все хорошо. Что касается собственной игры, пусть ее оценивает тренерский штаб. А мое дело – работать.

– В команде находятся многие знакомые тебе игроки, но это все равно новая команда…

– Да, новая, но я действительно знаком со всеми ребятами. Мне не было тяжело адаптироваться – с ними легко играть. Всех знаю, и мне удобно.

– Вчерашний твой тайм против "Ракува" выглядел со стороны очень удачно. Что все-таки думаешь о своей игре?

– Я просто выхожу на поле и делаю свое дело. А если всем понравилось, то очень хорошо.

– Вообще сейчас выполняешь свойственные тебе функции на поле?

– Я могу играть и одного опорного хавбека, и чуть повыше. Это уже зависит от решения тренера, на каждый матч выбирающего отдельную тактику. Я готов играть повсюду, где нужно, – сказал Танковский.

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В статье: Вячеслав Танковский СК Днепр-1
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Источник:
Сайт СК "Днепр-1"

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