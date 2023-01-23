Ингулец будет месяц находиться в Турции

"Ингулец" продолжает готовиться к весенней части сезона украинской Премьер-лиги. Следующий этап команда из Петрово проведет в Турции в период с 25 января по 25 февраля.

Коллектив разместится в городе Авсаллар (которое расположено в 20 км от Алании) в отеле Selene Beach & Spa Hotel и будет тренироваться на полях местного спортивного комплекса.

В Турции запланировано большое количество спаррингов. Расписание матчей будет известно позже. Напомним, "Ингулец" завершил первую часть УПЛ 2022/23 на 14-м месте турнирной таблицы.