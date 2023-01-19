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Официально. Ингулец подписал экс-голкипера Александрии
Олег Билык трудоустроился в команде Сергея Ковальца
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"Ингулец" на своем официальном сайте и в соцсетях сообщил о первом зимнем трансфере. Команда Сергея Ковальца подписала бывшего голкипера "Александрии" Олега Билыка.
Детали соглашения не сообщаются.
Известно, что Билык находился в статусе свободного агента после того, как расторг с "Александрией" контракт по обоюдному согласию.
"Ингулец" закончил первую часть УПЛ 2022/23 на 14-м месте турнирной таблицы.
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Источник:ФК Інгулець
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