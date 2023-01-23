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Вацко: Эвертон хотел подписать Цыганкова вместе с Миколенко. Речь шла о цифре порядка 50 млн евро

Премьер-лига
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История затянулась, Анчелотти ушел в Реал, а Бенитесу Цыганков был уже не интересен

Вацко: Эвертон хотел подписать Цыганкова вместе с Миколенко. Речь шла о цифре порядка 50 млн евро

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал инсайдерскую историю о том, как Виктор Цыганков мог перейти в "Эвертон".

"Где-то в 2019 году был серьезный интерес из Европы к Виктору Цыганкову. Разговоры ходили о суммах в размере 15-20 миллионов евро. Я видел скан официального письма от "Хоффенхайма", который выходил на "Динамо" с официальным предложением в размере 15 миллионов евро.

Но уже тогда, или еще тогда, "Динамо" считало, что 15-20 миллионов за Цыганкова – это мало, смешно и несерьезно.

Потом все успокоилось. Но около двух лет назад Карло Анчелотти хотел приобрести в "Эвертон" Цыганкова вместе с Миколенко. Там речь шла о солидной цифре – около 50 миллионов евро.

Но Анчелотти ушел в "Реал", вместо него в "Эвертон" пришел Рафаэль Бенитес и спустил эту историю на тормозах. В итоге он остановился только на Миколенко, а Цыганков был ему неинтересен", – сказал Вацко.

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В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виктор Цыганков
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Источник:
Вацко Live

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