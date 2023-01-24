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Три клуба УПЛ были заинтересованы в подписании форварда Динамо - СМИ

Премьер-лига
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Однако футболист продолжит карьеру за границей

Три клуба УПЛ были заинтересованы в подписании форварда Динамо - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Накануне агент нападающего "Динамо" Владислава Кулача Балаж Шимон (компания "Простар") анонсировал переход своего клиента в другой клуб. Он прикрепил эмоджи с самолетом, что может означать трансфер украинца в другую страну.

Позже ТаТоТаке подтвердил слухи, что лучший бомбардир сезона 2020/21 продолжит карьеру за границей. При этом Кулач мог остаться в УПЛ. Согласно данным источника, его рассматривали как усиление "Заря", "Ворскла" и "Александрия".

Помехой для двух первых клубов стала зарплата форварда. В "Динамо" он получает примерно 300 тысяч евро в год. Относительно руководителей "Александрии", они не хотели повторять опыт сотрудничества с футболистом после неудачной аренды в сезоне 2018/19.

Напомним, что первую половину сезона Владислав Кулач пропустил из-за перелома стопы.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач
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