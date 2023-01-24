Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч товарищеский, но пинок болезненный. Динамо проиграло Рапиду 0:4
Активная программа тренировочного сбора начинается для команды Луческу с холодного душа
Фото - ФК Динамо / Автор невідомий
Киевское "Динамо" приступило к активной программе тренировочного сбора в Турции. Команда Мирчи Луческу встречалась с середняком австрийского чемпионата "Рапидом". И уступила 0:4.
Это был первый матч киевского "Динамо" после трансфера своего лидера Виктора Цыганкова. Мирча Луческу пробовал разные варианты игры. В основном состав вышли, в частности, Лонвейк, Гармаш, Кабаев. Затем последовали перестройки в ходе матча с помощью замен. Но результата это не принесло.
"Рапид" забил по два гола в каждом из таймов. Примечательно, что начался разгром с автогол Ильи Забарного. 0:4.
Следующий спарринг "Динамо" проведет 28-го января против словенского "Марибора".
Товарищеский матч. 24.01.2023
"Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Киев, Украина) 0:4
Голы: Илья Забарный (автогол) 13, Бургшталлер 32, Бургшталлер 48, Кнасмюллер 80
"Динамо" (первый тайм): Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.
"Динамо" (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) – Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак – Шепелев, Яцик, Андриевский, Диалло, Леднев – Ванат (Волошин, 60).
"Рапид" (стартовый состав): Хедль, Кершбаум, Виммер, Бургшталлер, Пейич, Штрунц, Ауэр, Грейль, Освальд, Байич, Керфельд.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
- Зинченко и Мудрик покоряют Англию, Франция готовит революцию в футболе. Влог Роберто Моралеса
- Официально: Тимошенко уходит с должности заместителя руководителя Офиса Президента
- Известен список игроков Динамо, которые отправились на сбор в Турцию
- Секс-символ женского футбола взрывает соцсети горячими фото после расставания со звездой АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО