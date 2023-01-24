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Матч товарищеский, но пинок болезненный. Динамо проиграло Рапиду 0:4

Премьер-лига
(1 голосов)

Активная программа тренировочного сбора начинается для команды Луческу с холодного душа

Матч товарищеский, но пинок болезненный. Динамо проиграло Рапиду 0:4

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" приступило к активной программе тренировочного сбора в Турции. Команда Мирчи Луческу встречалась с середняком австрийского чемпионата "Рапидом". И уступила 0:4.

Это был первый матч киевского "Динамо" после трансфера своего лидера Виктора Цыганкова. Мирча Луческу пробовал разные варианты игры. В основном состав вышли, в частности, Лонвейк, Гармаш, Кабаев. Затем последовали перестройки в ходе матча с помощью замен. Но результата это не принесло.

"Рапид" забил по два гола в каждом из таймов. Примечательно, что начался разгром с автогол Ильи Забарного. 0:4.

Следующий спарринг "Динамо" проведет 28-го января против словенского "Марибора".

Товарищеский матч. 24.01.2023
"Рапид" (Вена, Австрия) – "Динамо" (Киев, Украина) 0:4
Голы: Илья Забарный (автогол) 13, Бургшталлер 32, Бургшталлер 48, Кнасмюллер 80

"Динамо" (первый тайм): Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.

"Динамо" (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) – Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак – Шепелев, Яцик, Андриевский, Диалло, Леднев – Ванат (Волошин, 60).

"Рапид" (стартовый состав): Хедль, Кершбаум, Виммер, Бургшталлер, Пейич, Штрунц, Ауэр, Грейль, Освальд, Байич, Керфельд.

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В статье: Рапид (Вена) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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genpet (Николаев)
24.01.2023 в 18:00
А де тренерська думка, де його напрацьовки за зимовий період? Що робить там армія тренерів? Команда повинна бігти і щось створювати на полі, який би не був склад. Нічого немає, метушня на полі в стилі бий-біжи. Разом із тренерами, розігнати і пів команди, це не динамівці, це випадкові люди
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