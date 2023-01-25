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Довгий рассказал, как стартовал хорватский сбор Руха
Команда в хорошем настрое приступила к работе
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Алексей Довгий выразил надежду, что погода в Хорватии позволит выполнить все запланированное на тренировочные сборы.
"Трудная дорога в Хорватию забудется, все заряжены и готовы работать. Настроение только положительное, все с улыбками – в таком хорошем настрое приступили к работе.
Футбольное поле расположено рядом. Надеемся, что погода позволит проводить хорошие тренировки и выполнить все запланированное.
В первый день занятий особенно не нужно было ничего придумывать, просто разбудить организм после паузы. Поэтому Виталий Викторович Романюк дал нам на минут 40-50 соответствующие упражнения: одна группа – на велотренажере, другая – выполняла разные упражнения на все группы мышц. Потом поменялись. Словом, тело разбудили, запустили кровь.
Таким образом, готовимся к хорошей работе. Думаю, что во вторник уже начнется гораздо интереснее", – рассказал Довгий.
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