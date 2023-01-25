Довгий рассказал, как стартовал хорватский сбор Руха

Полузащитник "Руха" Алексей Довгий выразил надежду, что погода в Хорватии позволит выполнить все запланированное на тренировочные сборы.

"Трудная дорога в Хорватию забудется, все заряжены и готовы работать. Настроение только положительное, все с улыбками – в таком хорошем настрое приступили к работе.

Футбольное поле расположено рядом. Надеемся, что погода позволит проводить хорошие тренировки и выполнить все запланированное.