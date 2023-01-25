  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Довгий рассказал, как стартовал хорватский сбор Руха
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Довгий рассказал, как стартовал хорватский сбор Руха

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда в хорошем настрое приступила к работе

Довгий рассказал, как стартовал хорватский сбор Руха

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Алексей Довгий выразил надежду, что погода в Хорватии позволит выполнить все запланированное на тренировочные сборы.

"Трудная дорога в Хорватию забудется, все заряжены и готовы работать. Настроение только положительное, все с улыбками – в таком хорошем настрое приступили к работе.

Футбольное поле расположено рядом. Надеемся, что погода позволит проводить хорошие тренировки и выполнить все запланированное.

Читайте такжеЗащитник Руха оценил условия на сборах команды в Хорватии

В первый день занятий особенно не нужно было ничего придумывать, просто разбудить организм после паузы. Поэтому Виталий Викторович Романюк дал нам на минут 40-50 соответствующие упражнения: одна группа – на велотренажере, другая – выполняла разные упражнения на все группы мышц. Потом поменялись. Словом, тело разбудили, запустили кровь.

Таким образом, готовимся к хорошей работе. Думаю, что во вторник уже начнется гораздо интереснее", – рассказал Довгий.

По теме
yellow-arrow
Танковский и Подлепенец поедут на 2-й сбор Днепра-1 – остальные вернутся в МХ
yellow-arrow
Вернидуб: В спарринге с Хебиром я увидел, кто на что способен
yellow-arrow
Официально. Нападающий Динамо покинул киевский клуб
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Довгий Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcrukh.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде