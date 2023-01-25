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СМИ: Львов арендует защитника Динамо
Денис Кузык отправится во Львов
Динамомания
Защитник "
Как сообщает Спортивка, "Львов" намерен арендовать игрока.
Ранее ходили слухи, что в Кузыке также была заинтересована "Заря", однако сейчас главным претендентом на игрока является именно львовский клуб.
Напомним, что в текущем сезоне Кузык сыграл в составе "Колоса" 4 матча без голевых действий.
"Колос" арендовал Кузыка в феврале 2022 года. Первую часть сезона 2021/22 он отыграл в одесском "Черноморце".
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