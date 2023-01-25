Официально. Артем Громов переходит в расположение соперника Днепра-1 по Лиге конференций

Кипрский клуб АЕК из города Ларнака объявил о трансфере украинского нападающего Артема Громова. Соглашение заключено на полтора года. Футболиста ожидают на Кипре в ближайшие 24-ре часа для окончательного оформления трансфера.

Последней командой Артема Громова был "Днепр-1".

Примечательно, что АЕК (Ларнака) является соперником "Днипра-1" по стыковому раунду плей-офф Лиги конференций. Матчи состоятся 16-го и 23-го февраля.

Также отметим, что "Дніпро-1" и АЕК встречались в начале текущего сезона в рамках квалификации Лиги Европы. Тогда сильнее оказались киприоты (2:1 и 3:0).

Также АЕК играл с "Динамо" (Киев) на групповом раунде Лиги Европы – 1:0 и 3:3.

В первой половине сезона Артем Громов провел за "Днепр-1" 14 матчей, забил один гол.