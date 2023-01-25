  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально. Артем Громов переходит в расположение соперника Днепра-1 по Лиге конференций
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Артем Громов переходит в расположение соперника Днепра-1 по Лиге конференций

Премьер-лига
(1 голосов)

АЕК Ларнака

Официально. Артем Громов переходит в расположение соперника Днепра-1 по Лиге конференций

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Кипрский клуб АЕК из города Ларнака объявил о трансфере украинского нападающего Артема Громова. Соглашение заключено на полтора года. Футболиста ожидают на Кипре в ближайшие 24-ре часа для окончательного оформления трансфера.

Последней командой Артема Громова был "Днепр-1".

Примечательно, что АЕК (Ларнака) является соперником "Днипра-1" по стыковому раунду плей-офф Лиги конференций. Матчи состоятся 16-го и 23-го февраля.

Также отметим, что "Дніпро-1" и АЕК встречались в начале текущего сезона в рамках квалификации Лиги Европы. Тогда сильнее оказались киприоты (2:1 и 3:0).

Также АЕК играл с "Динамо" (Киев) на групповом раунде Лиги Европы – 1:0 и 3:3.

В первой половине сезона Артем Громов провел за "Днепр-1" 14 матчей, забил один гол.

По теме
yellow-arrow
Жоау Пеглоу уже тренируется с Днепром-1
yellow-arrow
Источник: Брайтон сделал Шахтеру новое предложение по Матвиенко. Снова получил отказ
yellow-arrow
Заря выиграла второй спарринг в течение одного дня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Громов АЕК (Ларнака) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
АЕК (Ларнака)

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде