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Черноморец проиграл середняку чемпионата Сербии
Морякам не удалось забить хотя бы гол
Фото: ФК Чорноморець
Одесский "Черноморец" в четверг, 26 декабря, сыграл третий контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.
В этот раз соперником команды Романа Григорчука был клуб из Сербии "Новы Пазар", который в тамошней Суперлиге занимает шестое место.
Первый тайм обошел без забитых голов, а после перерыва одесситы пропустили дважды. Финальный свисток зафиксировал победу "Новы Пазар" 0:2.
Стартовый состав "Черноморца": Варакута – Даскалиця, Билый, Штогрин, Кубемба, Черткоев, Баранюк, Гладкий, Урсолов, Алефиренко, Политыло, Игрок на просмотре
Это третий матч "Черноморца" зимой. До этого моряки разгромили "Реал Фарму", а также сыграли вничью с болгарским "Спартаком".
Следующий поединок Черноморец запланировал на 29 января, соперником будет "Малишево" из Косово.
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