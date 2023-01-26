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Черноморец проиграл середняку чемпионата Сербии

Премьер-лига
(1 голосов)

Морякам не удалось забить хотя бы гол

Черноморец проиграл середняку чемпионата Сербии

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Одесский "Черноморец" в четверг, 26 декабря, сыграл третий контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.

В этот раз соперником команды Романа Григорчука был клуб из Сербии "Новы Пазар", который в тамошней Суперлиге занимает шестое место.

Первый тайм обошел без забитых голов, а после перерыва одесситы пропустили дважды. Финальный свисток зафиксировал победу "Новы Пазар" 0:2.

Стартовый состав "Черноморца": Варакута – Даскалиця, Билый, Штогрин, Кубемба, Черткоев, Баранюк, Гладкий, Урсолов, Алефиренко, Политыло, Игрок на просмотре

Это третий матч "Черноморца" зимой. До этого моряки разгромили "Реал Фарму", а также сыграли вничью с болгарским "Спартаком".

Следующий поединок Черноморец запланировал на 29 января, соперником будет "Малишево" из Косово.

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Источник: Динамо отказало приспешникам России в проведении спарринга
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В статье: Контрольные матчи Черноморец (Одесса)
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jnp49 (ОДЕССА)
26.01.2023 в 16:43
Б Л Е С К...
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