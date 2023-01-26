Черноморец проиграл середняку чемпионата Сербии

Одесский "Черноморец" в четверг, 26 декабря, сыграл третий контрольный поединок в рамках подготовки ко второй части сезона.

В этот раз соперником команды Романа Григорчука был клуб из Сербии "Новы Пазар", который в тамошней Суперлиге занимает шестое место.

Первый тайм обошел без забитых голов, а после перерыва одесситы пропустили дважды. Финальный свисток зафиксировал победу "Новы Пазар" 0:2.

Стартовый состав "Черноморца": Варакута – Даскалиця, Билый, Штогрин, Кубемба, Черткоев, Баранюк, Гладкий, Урсолов, Алефиренко, Политыло, Игрок на просмотре

Это третий матч "Черноморца" зимой. До этого моряки разгромили "Реал Фарму", а также сыграли вничью с болгарским "Спартаком".

Следующий поединок Черноморец запланировал на 29 января, соперником будет "Малишево" из Косово.