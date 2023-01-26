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Источник: Находившиеся на просмотре в Заре легионеры не подошли клубу

Премьер-лига
(1 голосов)

Они покинут расположение луганцев

Источник: Находившиеся на просмотре в Заре легионеры не подошли клубу

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Расположение "Зари" покинут три легионера, которые находились на просмотре в клубе. Речь идет о Луке Гучеке, Фофана и Рамси.

Все трое участвовали в последнем спарринге "Зари". Как сообщает ресурс ТаТоТаке, тренерский штаб считает, что эти игроки не усилят состав. Так что поиск футболистов, которые способны укрепить игру команды, продолжаются.

Отметим, что после ухода Кристиана "Заря" остается одной из двух команд в УПЛ, в которой на контракте нет легионеров.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ТаТоТаке

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