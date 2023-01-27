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Шахтер - Копер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Подготовка продолжается

Шахтер - Копер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона, где коллективу Йовичевича придется сражаться за золото УПЛ, а также вести борьбу в Лиге Европы. Сегодня "горняки" проведут свой второй поединок на турецких сборах, а их соперником станет словенский "Копер".

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"Шахтер" 16:30 "Копер"

27 января, УТС, Турция
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

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В статье: Шахтер (Донецк) Копер
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