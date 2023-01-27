Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер - Копер: смотреть онлайн, видеотрансляция
Подготовка продолжается
Фото: ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона, где коллективу Йовичевича придется сражаться за золото УПЛ, а также вести борьбу в Лиге Европы. Сегодня "горняки" проведут свой второй поединок на турецких сборах, а их соперником станет словенский "Копер".
"Шахтер" 16:30 "Копер"
27 января, УТС, Турция
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россия в течение четверга осуществила 70 пусков ракет по Украине - Генштаб
- В полуфинал через экстра-таймы. Реал - Атлетико 3:1. Видео голов и обзор матча
- Интер не видит оснований продлевать аренду Лукаку, несмотря на желание форварда остаться
- Динамо стартовало с разгромного поражения. Таблица спаррингов УПЛ во время зимнего антракта
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн