Шахтер - Копер: смотреть онлайн, видеотрансляция

Донецкий "Шахтер" продолжает подготовку ко второй части сезона, где коллективу Йовичевича придется сражаться за золото УПЛ, а также вести борьбу в Лиге Европы. Сегодня "горняки" проведут свой второй поединок на турецких сборах, а их соперником станет словенский "Копер".

"Шахтер" 16:30 "Копер"

27 января, УТС, Турция

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