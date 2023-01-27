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Металлист назначил серба Огненовича и.о. главного тренера

Премьер-лига
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Интересное назначение

Металлист назначил серба Огненовича и.о. главного тренера

fcmetalist.com.ua

Новина українською

Сербский специалист Перица Огненович назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "Металлист".

Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Также отмечается, что Олег Ратий продолжит работу в тренерском штабе первой команды желто-синих.

Напомним, что Огненович вошел в тренерский штаб харьковского "Металлиста" в январе 2023 года.

Огненович - в прошлом футболист мадридского "Реала", киевского "Динамо", немецкого "Кайзерслаутерна", французского "Анже" и других клубов.

После завершения карьеры, перешел на тренерскую деятельность. Был скаутом и тренером-аналитиком в системе сборной Сербии, в частности, сборных U-17 и U-18.

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В статье: Перица Огненович Металлист (Харьков)
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Источник:
Металлист

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