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Металлист назначил серба Огненовича и.о. главного тренера
Интересное назначение
fcmetalist.com.ua
Сербский специалист Перица Огненович назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба "
Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.
Также отмечается, что Олег Ратий продолжит работу в тренерском штабе первой команды желто-синих.
Напомним, что Огненович вошел в тренерский штаб харьковского "Металлиста" в январе 2023 года.
Огненович - в прошлом футболист мадридского "Реала", киевского "Динамо", немецкого "Кайзерслаутерна", французского "Анже" и других клубов.
После завершения карьеры, перешел на тренерскую деятельность. Был скаутом и тренером-аналитиком в системе сборной Сербии, в частности, сборных U-17 и U-18.
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