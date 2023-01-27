Металлист назначил серба Огненовича и.о. главного тренера

Сербский специалист Перица Огненович назначен исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба " Металлист ".

Об этом сообщает официальный сайт харьковского клуба.

Также отмечается, что Олег Ратий продолжит работу в тренерском штабе первой команды желто-синих.

Напомним, что Огненович вошел в тренерский штаб харьковского "Металлиста" в январе 2023 года.

Огненович - в прошлом футболист мадридского "Реала", киевского "Динамо", немецкого "Кайзерслаутерна", французского "Анже" и других клубов.

После завершения карьеры, перешел на тренерскую деятельность. Был скаутом и тренером-аналитиком в системе сборной Сербии, в частности, сборных U-17 и U-18.