Ушли от поражения на последних секундах. Шахтер сыграл вничью с Копером

В первом контрольном матче этой зимой "Шахтер" забил, но пропустил дважды. Против словенского "Копера" дончанам снова удалось отличиться, однако и уберечь свои ворота на замке тоже не получилось. Дончане неплохо потренировались в контроле мяча, а "Копер" здорово показал себя в игре вторым номером и периодически напрягал оборону "горняков" в неплохих контратаках.

Центр обороны не радовал стабильностью ни до перерыва, ни после него. Если за ошибку Бондаря в дебюте словенцы простили "Шахтер", то еще одна потеря в районе центрального круга привела к голу: Эдомвоньи прострелил с левого края штрафной, за Очиенгом у противоположной стойки ворот никто не уследил.

Однако почти сразу "горняки" отыгрались. Как бы то ни было странно, забил головой один из самых низких игроков этого "Шахтера", Петряк: хавбек замкнул подачу с правого края от Бондаренко.

Главным событием второго тайма стал выход на поле Ракицкого, который сразу же взял на себя роль разыгрывающего. Его партнеры в любой непонятной ситуации обязательно делали передачу обратно именно на Ярослава. Гололейшвили в центре обороны действовал не столь активно на атаку, да и в целом располагался немного ближе к своим воротам.

В первые полтора десятка минут второго тайма "Шахтер" почти не отпускал владения со своих ног, однако первый голевой момент создал "Копер". После удара с линии штрафной мяч попал то ли в руку, то ли в плечо Козику, арбитр занял сторону словенцев и назначил пенальти. Однако Трубин на ленточке взял и удар с "точки", и добивание.

Впрочем, второго гола в свои ворота дончане все равно не избежали. Линия обороны не разобралась, кто и с кем должен играть, Эдомвоньи остался без присмотра при входе в штрафную центром и пробил под правую стойку.

Последние минуты прошли в атаках "горняков". Настойчивость дала результат уже в компенсированные рефери минуты: Назарина прямым ударом со стандарта из района левого угла штрафной пробил в ближнюю девятку.

Сборы команды Игоря Йовичевича в Турции продолжаются. Следующий спарринг у "горняков" запланирован на 31 января против болгарского "Лудогорца".

Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Копер" (Словения) 2:2

Голы: Петряк 15, Назарина 90+1 - Очиенг 13, Эдомвоньи 64

Нереализованный пенальти: Осужди 55 ("Копер") - вратарь

"Шахтер" (первый тайм): Трубин - Топалов, Конопля, Бондарь, Матвиенко - Степаненко, Крыськив - Зубков, Бондаренко, Петряк - Траоре.

"Шахтер" (второй тайм): Трубин (Пятов 60) - Михайличенко, Ракицкий (Фарина 76), Гочолейшвили, Козик - Назарина, Джурасек, Тотовицкий - Борячук, Сикан, Тейлор.