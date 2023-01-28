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Судаков: Наверное, никто так не верит в меня как теща
Игрок рассказал о своей мотивации
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о том, кто его мотивирует играть на высоком уровне:
"Наверное, сам себя мотивирую. Есть мечта и цель, и я к ним иду. У меня мало кто верил. Я знаю, что я могу сделать и чего добиться. Делаю максимум, чтобы у меня все получилось".
Моя мотивация – это моя семья. Моя дочь, жена, родители. Наверное, никто так не верит в меня, как теща. Она – конец. Она – мой фанат. Из-за меня она стала смотреть футбол. Она уже разбирается в нем не хуже супруги", - сказал Судаков.
Судаков в текущем сезоне УПЛ сыграл 13 матчей, забив один гол и сделав четыре ассиста. Его цена составляет 6 млн евро, по данным Transfermarkt
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