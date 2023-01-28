Судаков: Наверное, никто так не верит в меня как теща

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал о том, кто его мотивирует играть на высоком уровне:

"Наверное, сам себя мотивирую. Есть мечта и цель, и я к ним иду. У меня мало кто верил. Я знаю, что я могу сделать и чего добиться. Делаю максимум, чтобы у меня все получилось".

Моя мотивация – это моя семья. Моя дочь, жена, родители. Наверное, никто так не верит в меня, как теща. Она – конец. Она – мой фанат. Из-за меня она стала смотреть футбол. Она уже разбирается в нем не хуже супруги", - сказал Судаков.