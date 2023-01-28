Шахтер - лидер в мире по количеству выходных трансферов за 2022 год

FIFA на своем официальном сайте опубликовала годовой отчет по трансферам.

Так организация опубликовала данные, по которым донецкий "Шахтер" – лидер 2022-го года по количеству выходных трансферов. "Горняки" за прошлый год продали 51-го игрока.

Второе место по этому показателю принадлежит "Динамо" Загреб – 40, а тройку лучших замыкает лиссабонский "Спортинг" – 38.

Примечательно, что за прошлый год украинские клубы совершили 609 трансферов: 236 входящих и 373 выходных. При этом наши команды потратили на трансферы 50,2 млн. долларов, а заработали на продаже футболистов 86,2 млн. долларов.

Полный отчет от FIFA можно просмотреть здесь.