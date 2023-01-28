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Шахтер - лидер в мире по количеству выходных трансферов за 2022 год
"Горняки" продали 51-го футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine
FIFA на своем официальном сайте опубликовала годовой отчет по трансферам.
Так организация опубликовала данные, по которым донецкий "Шахтер" – лидер 2022-го года по количеству выходных трансферов. "Горняки" за прошлый год продали 51-го игрока.
Второе место по этому показателю принадлежит "Динамо" Загреб – 40, а тройку лучших замыкает лиссабонский "Спортинг" – 38.
Примечательно, что за прошлый год украинские клубы совершили 609 трансферов: 236 входящих и 373 выходных. При этом наши команды потратили на трансферы 50,2 млн. долларов, а заработали на продаже футболистов 86,2 млн. долларов.
Полный отчет от FIFA можно просмотреть здесь.
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