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Черноморец проиграл команде второго дивизиона Узбекистана

Премьер-лига
(1 голосов)

Во втором тайме "моряки" провалились

Черноморец проиграл команде второго дивизиона Узбекистана

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Одесский "Черноморец" на сборах в Турции уступил "Локомотиву" из Ташкента со счетом 1:3.

Узбекский клуб забил первым быстрый гол, однако Политило на 25-й минуте сравнял счет. После перерыва одесситы пропустили еще дважды и в конце концов уступили.

Отметим, что “Локомотив” после предыдущего сезона (система весна-осень) вылетел из первого по силе дивизиона Узбекистана.

Это был третий матч "моряков" на сборах в Турции. В предыдущих встречах они уступили "Нови Пазар" (Сербия) 0:2 и сыграли вничью со "Спартаком" (Болгария) 1:1.

"Черноморец" (Одесса, Украина) – "Локомотив" (Ташкент, Узбекистан) 1:3

Голы: Политило 25 – Этаме 12, Гулямов 61, Жумаев 87

Стартовый состав "Черноморца": 1 Варакута, 11 Шторгин, 2 Васильев, 88 Политило, 13 Гучек, 29 Белый, 27 Плакса, 23 Игрок на просмотре, 22 Урсолов, 19 Алефиренко, 20 Гладкий

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В статье: Черноморец (Одесса) Локомотив (Ташкент)
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