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Официально: Умраниеспор арендовал у Шахтера Кайоде
Аренда на полгода
HangiKredi Ümraniyespor
Турецкий клуб "Умраниеспор" официально объявил о подписании 29-летнего нигерийского форварда "
Речь идет об аренде на полгода.
Напомним, Кайоде перешел в "Шахтер" из "Манчестер Сити" на правах аренды в марте 2018 года. Спустя четыре месяца "горняки" выкупили форварда у "горожан" за 3 миллиона евро. В футболке донецкого клуба он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
После чего последовали аренды в турецкие клубы "Газишехир" и "Сивасспор". Контракт форварда с "Шахтером" действителен до 30 июня 2023 года.
"Умраниеспор" замыкает таблицу турецкой Суперлиги, набрав 14 очков за 20 матчей.
Hoş Geldin Kayode! ❤️????— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) January 30, 2023
Kulübümüz, Shakhtar Donetsk takımından 29 yaşındaki hücum oyuncusu Larry Kayode'yi sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Kayode'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.#Ümraniyespor · #SemtinTakımı pic.twitter.com/MENvjWDj1E
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