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Официально: Умраниеспор арендовал у Шахтера Кайоде

Премьер-лига
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Аренда на полгода

Официально: Умраниеспор арендовал у Шахтера Кайоде

HangiKredi Ümraniyespor

Новина українською

Турецкий клуб "Умраниеспор" официально объявил о подписании 29-летнего нигерийского форварда "Шахтера" Оларенваджу Кайоде.

Речь идет об аренде на полгода.

Напомним, Кайоде перешел в "Шахтер" из "Манчестер Сити" на правах аренды в марте 2018 года. Спустя четыре месяца "горняки" выкупили форварда у "горожан" за 3 миллиона евро. В футболке донецкого клуба он провел 24 матча, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

После чего последовали аренды в турецкие клубы "Газишехир" и "Сивасспор". Контракт форварда с "Шахтером" действителен до 30 июня 2023 года.

"Умраниеспор" замыкает таблицу турецкой Суперлиги, набрав 14 очков за 20 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Оларенваджу Кайоде
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