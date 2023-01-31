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Инсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ
Украинец вот-вот сменит клубную прописку
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Защитник "Динамо" Илья Забарный готовится к смене клуба. 20-летний украинец перейдет в "Борнмут".
Как сообщает известный журналист Николо Скира, клуб АПЛ заплатит 27 миллионов евро за трансфер игрока. Контракт будет рассчитан на пять лет.
В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
После 20-ти туров “Борнмут” занимает 18-е место в английской Премьер-лиге. “Вишенки” выиграли всего один матч чемпионата Англии в последних 11 турах (две ничьи, восемь поражений), но в борьбу за выживание в АПЛ вовлечено семь команд, которые разделены всего тремя очками.
Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля.
Done Deal! Ilya #Zabarnyi to #Bournemouth from #DinamoKyiv for €27M. 5-years contract. #transfers #AFCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 31, 2023
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