Инсайдер озвучил детали перехода Забарного в клуб АПЛ

Защитник "Динамо" Илья Забарный готовится к смене клуба. 20-летний украинец перейдет в "Борнмут".

Как сообщает известный журналист Николо Скира, клуб АПЛ заплатит 27 миллионов евро за трансфер игрока. Контракт будет рассчитан на пять лет.

В текущем сезоне Забарный провел 25 матчей во всех турнирах, без результативных действий.

После 20-ти туров “Борнмут” занимает 18-е место в английской Премьер-лиге. “Вишенки” выиграли всего один матч чемпионата Англии в последних 11 турах (две ничьи, восемь поражений), но в борьбу за выживание в АПЛ вовлечено семь команд, которые разделены всего тремя очками.

Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается в ночь с 31 января на 1 февраля.