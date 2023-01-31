Косплей Динамо. Шахтер отыгрался с 0:2 и сыграл вничью с чемпионом Болгарии

Официальная часть сезона у "Шахтера" и "Лудогорца" в 2023-м возобновляется почти одновременно: болгары 11 февраля проведут поединок на чемпионат страны, после чего их ожидает противостояние против "Андерлехта" в Лиге конференций. До УПЛ еще много времени, но у "горняков" через две с половиной недели старт в Лиге Европы. Однако функционально по итогу сегодняшнего матча лучше смотрелся именно действующий чемпион Болгарии.

Матч оказался слишком жестким. Нельзя сказать, что футболисты осознанно играли грубо, однако неприятных стыков хватало. Это привело к травмам, которые получили Очеретько и Назарина: оба на своих ногах покинуть границы поля не смогли.

"Орлы" больше атаковали и больше давили на оборону дончан. В первую очередь именно ошибки "горняков" у своих ворот привели к неудачному итоговому результату.

Моментов гораздо больше было у болгар. Причем основная угроза шла по центральной оси, за которую до перерыва отвечали Ракицкий, Козик и Назарина. Мешали и отсутствие сыгранности, и недостаточный опыт.

"Лудогорец" открыл счет в быстрой атаке левым флангом. Последовал прострел в штрафную, Ракицкий выпустил Тьяго, и тот из центра штрафной пробил Пятова. Через несколько минут произошел схожий эпизод: фланговый прострел, Нонато, набегая из глубины, реализовал свой шанс.

После перерыва болгары показали уже не такой интенсивный футбол, хотя Пузанкову на ленточке работы также хватало. Забить впервые сегодня дончанам удалось, когда команда почти полностью изменила состав: Траоре на свежих ногах выборол отскок и в касание пробил под правую стойку. Когда казалось, что нужно было давать финальный свисток, главный арбитр назначил пенальти в ворота "Лудогорца" за игру рукой одного из защитников команды. Повтор никакого ответа не дал, была ли "точка", однако болгары были уверены, что ее не было. Даже персонал "орлов" вышел на поле, чтобы пообщаться с рефери. Бондаренко решил, что ему ничья в этом матче важнее, чем финал без споров, и приговор реализовал.

Отметим, что под конец второго тайма в составе "Лудогорца" вышел украинский легионер команды Игорь Пластун.

"Шахтер", как и "Динамо", остаются пока без побед этой зимой. Однако времени на обширный анализ у "горняков" нет: уже завтра состоится спарринг с "Марибором".

Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Лудогорец" (Разград, Болгария) 2:2

Голы: Траоре 72, Бондаренко 90+6 (пен.) – Тьяго 27, Нонато 29

"Шахтер" (первый тайм): Пятов - Тейлор, Козик, Ракицкий, Гочолейшвили - Назарина - Очеретько (Сигеев 31), Глущенко, Тотовицкий, Борячук - Сикан

"Шахтер" (второй тайм): Пузанков - Тейлор, Козик, Фарина, Роспутько - Назарина (Степаненко 65) - Ющенко, Сигеев, Глущенко, Тотовицкий - Погорелый

На замену на 66 минуте также вышли: Зубков, Бондаренко, Матвиенко, Бондарь, Крыськив, Джурасек, Траоре